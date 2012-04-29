به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ریاست جمهوری قزاقستان صبح امروز یکشنبه تیم نوجوانان کشورمان موفق شد با نتیجه 5 بر یک برابر تیم جوانان گرجستان به پیروزی دست یابد. در این بازی سعید عزت‌الهی(2 و 23)، علی ریگی (17 و 25) و علی هزامی(73) ‌گل‌های تیم نوجوانان کشورمان را به ثمر رساندند و تیم گرجستان در دقیقه 40 و از روی نقطه پنالتی تک گل خود را به ثمر رساند.

در این مسابقه علی دوستی‌مهر از سیدسجاد سید، سید مجید حسینی، میلاد داعی، ساسان جافری، امیر نصر آزادانی، عرفان وجدانی، سعید عزت اللهی(67 - کمیل حق‌‎زاده)، صادق محرمی(75 - مجتبی مقتدایی)، علی هزامی، امیرمحمد مظلوم(70 - محمد خسروی)، علی ریگی(72 - سیدمحمد خرم الحسینی) در ترکیب تیم ایران استفاده کرد.

با این پیروزی تیم ایران 6 امتیازی شد که حاصل دو برد،، 8 گل زده و 3 گل خورده و تفاضل گل 5+ است و با کسب یک تساوی در مسابقه بعدی برابر آذربایجان به دیدار نهایی این جام صعود خواهد کرد. برنامه ادامه دیدارهای مرحله گروهی این مسابقات به شرح زیر است:



یک‌شنبه 10/02/91

* آذربایجان - ترکیه

* ارمنستان - ترکمنستان

* قزاقستان - مجارستان

سه‌‎شنبه 12/02/91

* گرجستان - چین

* ایران - آذربایجان، ساعت 10:30 صبح به وقت تهران

* مجارستان - ترکمنستان

* قزاقستان - ارمنستان

دوستی‌‍مهر: می‌‎خواهیم همه تیم‌ها را ببریم و قهرمان شویم

علی دوستی‌مهر سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در خصوص پیروزی پرگل تیش برابر گرجستان گفت: مطبوعاتی برای قهرمانی به این تورنمنت آمده‌ایم و معتقدیم قهرمانی در این تورنمنت زمینه ساز موفقیت‌های بعدی‌مان خواهد بود زیرا می‌خواهیم تیمی را روانه جام جهانی کنیم که نسل بعدی فوتبال ایران باشد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش خاطرنشان کرد: آنها امروز 5 گل زدند اما از اینکه چرا 5 گل دیگر نزدند، ناراحتم. باید مهاجمان و بازیکنان روی ضربات آخر دقت بیشتری کنند. تیم گرجستان با بازیکنان رده سنی جوانان به این مسابقات آمده است. از جثه و فیزیک این بازیکنان هم مشخص بود که چند بازیکن این تیم کاملا سه سال با بازیکنان ما اختلاف داشتند اما دیدید که ما با انگیزه بودیم و بردیم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در پاسخ به این پرسش درباره اینکه چرا تیم ملی ایران در ساعت 10 صبح آنقدر سرحال و روان بازی می‌کند و در 20 دقیقه سه گل می‌زند، اظهار داشت: در تهران همیشه تمرینات نوبت صبح را داریم و این یکی از عوامل موفقیت ماست. هر چند که شاید برخی دوست داشته باشند بازیکنان تا ظهر بخوابند اما سرحالی و شادابی در تمرینات صبح هم در روحیه و هم در کار تیمی تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه در ایران ابداع کننده روش بازی تیم‌های رده سنی پایین با تیم‌های رده سنی بالا است، افزود: در تهران با تیم‌های رده سنی امید هم بازی کرده‌ایم، هر چند بازی را شکست خوردیم اما امروز بازیکنان نتیجه بازی با رده‌های سنی بزرگ تر را در شرایط سخت دیدند.

دوستی‌مهر در مورد بازی آینده‌‎اش با آذربایجان قهرمان دوره گذشته این جام، گفت: برای ما هیچ فرقی ندارد آذربایجان قهرمان بوده یا نبوده، ما می‌‎خواهیم همه را ببریم و قهرمان شویم. گرجستان و ترکیه دو تیم اروپایی بودند که اتفاقا فوتبال پایه خوبی هم دارند اما یک کشور آسیایی به نام ایران این دو تیم را شکست داد.

وی افزود: ما به آینده و درخشش در جام جهانی و قهرمانی آسیا فکر می‌کنیم. ما با فوتبال پایه زندگی کرده‌ایم و می‌دانیم باید در لحظه چه تصمیمی بگیریم. گرجستان را خوب آنالیز کرده بودیم و بازیکن شماره 11 این تیم را از کار انداختیم تا نتیجه بگیریم. آذربایجان هم یک تیم اروپایی است و روی فوتبال پایه سرمایه گذاری خاصی دارد و قهرمان دوره گذشته شده است.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر ایران به فینال صعود کرد دوست دارد مقابل چه حریفی بازی کند؟ گفت: فکر کنم مجارستان قویترین تیم گروه مقابل باشد، رویارویی مجارستان و قزاقستان می‌تواند یک پای دیگر فینال را مشخص کند. من باز هم می‌گویم برایم فرقی ندارد تیمم مقابل چه تیمی در فینال قرار گیرد. ما قهرمانی را می‌خواهیم و همه تیم‌ها را باید ببریم تا کاپ و جوایز را دریافت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان گرجستان پس از شکست سنگین برابر تیم نوجوانان ایران در نشست خبری پس از پایان مسابقه شرکت نکرد.