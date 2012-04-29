اولین کارگاه توانمندسازی زیست محیطی دهیاران استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کارگاه توانمندسازی زیست محیطی دهیاران استان البرز قبل از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان زیست محیطی استان در سالن اجتماعات دانشگاه محیط زیست استان برگزار شد.



حسن پسندیده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز، آرش بهادری مدیر کل امور روستایی استان البرز، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، مدنی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از جمله سخنرانان این کارگاه بودند.



سخنرانان عملی این کارگاه نیز طلائیان و عطایی بودند که در خصوص مدیریت آب و خاک و حفاظت از تنوع زیستی سخنرانی کردند.



در پایان اولین کارگاه توانمندسازی زیست محیطی دهیاران استان البرز جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد و گواهینامه شرکت در دوره به شرکت کنندگان اعطا شد.

