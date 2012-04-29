محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد نخستین جشنواره بیداری گفت: باید در گسترش بیداری از ابزار هنر بیشترین استفاده را داشت و هنرمندان را علاقه‌مند به حضور درعرصه کرد؛ ضمن آنکه توجه داشته باشیم تا هنر و فرهنگ را محدود به سلایق و برداشت‌های خاصی نکنیم.



عضو کمیسیون اقتصادی و بیداری اسلامی در مجلس، هنر را گویاترین زبان‌ها دانست و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که اثرگذاری یک فیلم خوب را از صد منبر و سخنرانی بیشتر دانسته‌اند، افزود: باید در این بیداری جهانی از وجود رسانه‌های سمعی و بصری و از ابزار هنر بیشترین استفاده را کرد چرا که فرهنگ یک کار مقدس، معنوی و الهی است.



نماینده مردم در مجلس ادامه داد: موج بیداری در سرزمین‌های اسلامی نشان می‌دهد خواسته حضرت امام خمینی(ره) مبنی‌بر صدور انقلاب اسلامی به جهان محقق شد و ما توانستیم پس از بیست و چند سال این کار را با ابزارهای فرهنگی انجام دهیم.



خباز اضافه کرد: در شرایط کنونی حاکمیت باید حمایت ویژ ه‌ای از برگزاری جشنواره‌ها و رخدادهای هنری با محوریت بیداری داشته باشد تا بتوانیم از ابزار و امکانات و توانمندی‌های کشورمان در این بیداری جهانی به خصوص در کشورهای اسلامی بیشترین بهره را ببریم.