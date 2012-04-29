محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد نخستین جشنواره بیداری گفت: باید در گسترش بیداری از ابزار هنر بیشترین استفاده را داشت و هنرمندان را علاقهمند به حضور درعرصه کرد؛ ضمن آنکه توجه داشته باشیم تا هنر و فرهنگ را محدود به سلایق و برداشتهای خاصی نکنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی و بیداری اسلامی در مجلس، هنر را گویاترین زبانها دانست و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که اثرگذاری یک فیلم خوب را از صد منبر و سخنرانی بیشتر دانستهاند، افزود: باید در این بیداری جهانی از وجود رسانههای سمعی و بصری و از ابزار هنر بیشترین استفاده را کرد چرا که فرهنگ یک کار مقدس، معنوی و الهی است.
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: موج بیداری در سرزمینهای اسلامی نشان میدهد خواسته حضرت امام خمینی(ره) مبنیبر صدور انقلاب اسلامی به جهان محقق شد و ما توانستیم پس از بیست و چند سال این کار را با ابزارهای فرهنگی انجام دهیم.
خباز اضافه کرد: در شرایط کنونی حاکمیت باید حمایت ویژ های از برگزاری جشنوارهها و رخدادهای هنری با محوریت بیداری داشته باشد تا بتوانیم از ابزار و امکانات و توانمندیهای کشورمان در این بیداری جهانی به خصوص در کشورهای اسلامی بیشترین بهره را ببریم.
یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور انقلاب اسلامی ایران توسط ابزارهای فرهنگی به کشورهای دیگر خواستار استفاده بیشتر از زبان هنر شد.
محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد نخستین جشنواره بیداری گفت: باید در گسترش بیداری از ابزار هنر بیشترین استفاده را داشت و هنرمندان را علاقهمند به حضور درعرصه کرد؛ ضمن آنکه توجه داشته باشیم تا هنر و فرهنگ را محدود به سلایق و برداشتهای خاصی نکنیم.
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