به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا پیش از ظهر یکشنبه در مجمع هیئت بسکتبال استان، از بسکتبال به عنوان یکی از رشته های مفرح نام برد و اظهار داشت: ورزش بسکتبال در گلستان دارای ریشه عمیق و طرفداران بسیار است.

وی اظهار داشت: گلستان به ویژه شهر گرگان یکی از پایگاههای اصلی بسکتبال کشور است.

وی تصریح کرد: بسکتبال در دورترین نقاط استان دارای طرفدار بوده و گلستان یکی از استانهایی است که بیشترین تماشاگر و علاقمند در زمان مسابقات در سالن حضور می یابد .

پاشا از هیئت بسکتبال به عنوان یکی از هیئتهای فعال استان نام برد و افزود: این هیئت توانسته فعالیتهای خوبی را در بخشهای مختلف ورزشی و فرهنگی انجام دهد.