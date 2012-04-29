در گفتگو با مهر اعلام شد:طرح لیزینگ لپ تاپ دانشجویی متوقف شد

منصور حبیب‌پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: خدمات لیزینگی در ماموریتها و اهداف اصلی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تعریف نشده، اما صندوق برای فعالیتهای تکمیلی در خدمات رفاهی لیزینگ لپ تاپ را طراحی کرده و خدماتی را هم ارائه داده است.

وی با بیان اینکه در بررسیهای صورت گرفته، شرکتهای لیزینگ انتظارات صندوق رفاه دانشجویان را در حمایت از دانشجویان برآورده نکرده، تاکید کرد که انتظار بر این بود که شرکتهای بزرگ لپ تاپ، خدمات قابل توجهی را برای دانشجویان متقاضی لیزینگ لپ تاپ در نظر بگیرند و شرایط متفاوتی در قیمت، مدت زمان قسط و میزان سود لحاظ کنند.

به گفته حبیب‌پور گودرزی به علت برآورده نشدن انتظارات صندوق رفاه، لیزینگ لپ تاپ تا زمانی که شرکتهای مذکور با صندوق رفاه دانشجویان همکاری مناسب نداشته باشند، متوقف شده است.

به گزارش مهر، قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در حالی خبر از متوقف شدن طرح لیزینگ لپ تاپ داد که سال گذشته مسعود مرادیان - رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد لیزینگ لپ تاپ پس از مدتی توقف به زودی آغاز خواهد شد.

وی همچنین علاوه بر ارائه خدمات لیزینگ لپ تاپ،اعلام کرد که بسته‌ای شامل تمام امکانات مورد نیاز دانشجویان از جمله کاغذ، کیف، میزتحریر، میز نقشه کشی و تمام مجموعه هایی که هنگام تحصیل مورد نیاز دانشجویان خواهد بود، آماده شده است.