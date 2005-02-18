روحاني درگفتگو با"مهر": مسكو غني سازي اورانيوم را حق ايران مي داند // روسيه توصيه كرد براي جلوگيري از سوء استفاده دشمنان زمان مشخصي براي غني سازي انتخاب كنيم

دبيرشورايعالي امنيت ملي در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار "مهر" در مسكو درباره نتايج گفتگوهاي امروز خود با مقامات روسي اظهار داشت : ملاقات با پوتين 2 ساعت طول كشيد ، دراين ديدار راجع به روابط دوجانبه منطقه اي و هسته اي گفتگو كرديم .

دكتر روحاني تصريح كرد : در مجموع ديدار خوبي داشتيم زيرا درباره تمام مسائل مورد نظر دو طرف بحث و گفتگو شد.

دبير شورايعالي امنيت ملي كشورمان در ادامه اين مصاحبه اختصاصي با ابراز خرسندي از نتايج مذاكره با پوتين گفت : ما در اين ديدار درباره مذاكره با كشورهاي اروپايي و توقعاتمان از روسيه گفتگو كرديم .

دكتر حسن روحاني در پايان اين مصاحبه افزود: در اين مذاكره روسيه اذعان داشت غني سازي اورانيوم حق ايران است و توصيه كرد يك زمان مشخص را براي غني سازي انتخاب كنيم تا اين امر موجب سوء استفاده دشمنان شما قرار نگيرد.