  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

حمایت از گروه های آموزشی فعال در جذب نخبگان دانشگاهی

حمایت از گروه های آموزشی فعال در جذب نخبگان دانشگاهی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: گروه های آموزشی که به جذب نخبگان در حوزه های تخصصی بپردازند، حمایت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی امروز در مراسم هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به لزوم ترتیب نیروی انسانی با توجه به نگاه معنوی یادآور شد: ما در زمان دفاع مقدس تجربیات بسیاری کسب کرده ایم که می توانیم از آن برای آموزش نیروی انسانی در زمان حال بهره بگیریم.

محققی یادآور شد: دپارتمان های علمی که از طریق جذب نخبگان همان دانشگاه فعال باشند، تقویت می شوند و وزارت بهداشت با این گروه ها همکاری می کند.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت از تمامی برنامه های توسعه علمی دانشگاه در گروه های مختلف آموزشی حمایت می کند و در این راستا می توان با ارائه مسئولیت به گروه های آموزشی، اختیاراتی را نیز برای آنها تعریف کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری جشنواره آموزشی شهیدمطهری در وزارت بهداشت گفت: در این جشنواره 59 فرآیند برتر آموزشی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مورد تقدیر قرار می گیرند.

کد مطلب 1588300

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