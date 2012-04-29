حمید عبدول تهرانی، تهیهکننده مسابقه "جیرینگ" در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقه بیننده به طور غیر مستقیم با شیوههای ایجاد شغل و کارآفرینی آشنا میشود.
وی ادامه داد: به مناسبت نامگذاری سال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مسابقه "جیرینگ" بر مبنای ترویج تولید، کار و سرمایه به نمایش عملی یک نمونه مشاغل خانگی و یا تولید خانوادگی توسط شرکت کنندگان، میپردازد.
این تهیهکننده افزود: با توجه به افزایش بیکاری و دشواری ایجاد شغل با منابع دولتی (ایجاد 3میلیون شغل صنعتی تقریبا 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که از عهده دولت خارج است) تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، آموزش ایجاد شغل به مردم است که از این طریق برای خود شغل ایجاد کنند.
تهرانی توضیح داد: مسابقه پنج شرکت کننده و 3 داور دارد. به طور مثال موضوع یک برنامه پرورش قارچ است. هر پنج شرکتکننده پرورش دهنده قارچ هستند. در طول مسابقه محور سئوالات بر اساس آموزش نحوه ایجاد شغل پرورش قارچ مطرح میشود. 3 داور که از اساتید کارآفرینی هستند سئولات مربوط به راهاندازی همان حرفه را ازشرکت کنندگان میپرسند. سئوالات توسط کارشناسان رشته کارآفرینی مطرح شده تا از ابتدایی ترین مراحل تشکیل یک شغل به مخاطبین آموزش داده شود.
وی در پایان گفت: این مسابقه در 64 قسمت 50 دقیقهای در شبکه یک تولید میشود.
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