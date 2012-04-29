به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم دو و میدانی پسران نوجوان خراسان رضوی با حضور 110 ورزشکار از 13 شهرستان در استادیوم تختی مشهد برگزار شد.

مسابقات انتخابی دو و میدانی نوجوانان خراسان رضوی در 16 ماده به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی کشور در تاریخ 15 و 16 اردیبهشت ماه سال جاری که در قزوین انجام خواهد شد در استادیوم تختی مشهد برگزار شد.

در این مسابقات تیم دو و میدانی شهرستان نیشابور از بقیه تیم ها پیشی گرفت و در بخش تیمی با کسب 46 امتیاز مقام نخست این مسابقات را بدست آورد.

تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با تساوی مشهد را ترک کرد

تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در بازی دوستانه با تیم اعتماد ایرانیان به نتیجه تساوی بسنده کرد.

تیم ملی ناشنوایان ایران که اردویی 5 روزه را در مشهد سپری کرد، شنبه شب با انجام بازی دوستانه با تیم اعتماد ایرانیان که در لیگ دسته یک کشور حضور دارد به نتیجه مساوی 2 به 2 رضایت داد و صبح امروز مشهد را به مقصد تهران ترک کرد.

پیست اتومبیلرانی و موتورسواری در مشهد احداث می شود

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: پیست اتومبیلرانی و موتورسواری با حمایت بخش دولتی در زمینی به مساحت 40هکتار در مجموعه ورزشی ثامن الأئمه(ع) مشهد احداث می شود.

هاشمی جواهری با بیان اینکه نیمی از هزینه های این پروژه از سوی بخش خصوصی تامین می شود اظهار امیدواری کرد: با انجام امور مطالعاتی در این زمینه و جذب سرمایه گذار، مراسم کلنگ زنی این طرح با حضور استاندار خراسان رضوی به زودی برگزار شود.

پیگیری تامین اعتبار تکمیل خانه کشتی فریمان ادامه دارد

سرپرست اداره ورزش و جوانان فریمان گفت: با توجه به ظرفیت‌های فریمان در ورزش کشتی، درصدد جذب اعتبار بیشتر برای احداث خانه کشتی این شهرستان هستیم و پیگیری ها برای تکمیل این خانه ادامه دارد.

محمد کریمی شادی اظهار کرد: در دور دوم سفرهای ریاست جمهوری به شهرستان‌های استان، مبلغی برای راه اندازی خانه کشتی شهرستان فریمان تخصیص یافت که متاسفانه کفایت تکمیل طرح را نمی کرد.

کریمی شادی با اشاره به کاروان فرهنگی ورزشی دوچرخه سواری این شهرستان، تصریح کرد: تیم 6 نفره دوچرخه سواری شهرستان فریمان برای چهارمین سال متوالی از فریمان و از محل زادگاه استاد شهیدمطهری تا محل دفن ایشان در شهرستان قم را طی 10روز رکاب خواهند زد.

بانوان تکواندوکار فریمان به مسابقات جام کارگران اعزام می شوند

سرپرست اداره ورزش و جوانان فریمان از اعزام هشت بانوی تکواندوکار به مسابقات قهرمانی استان جام کارگران در رده سنی نونهالان و نوجوانان خبر داد.

محمد کریمی با بیان اینکه در 15 رشته قهرمانی و 8 رشته همگانی فعالیت داریم، از اعزام 4 نفر از آقایان به مسابقات انتخابی تیم تکواندو در رده سنی جوانان خبرداد.

وی بیان کرد: عزام 6 ورزشکار دختر نوجوان و یک نونهال به مسابقات قهرمانی استان در مشهد و همچنین اعزام 4 نونهال و 5 بزرگسال به مسابقات دو و میدانی انتخابی استان، از جمله اقدامات این اداره در خصوص اعزام ورزشکار به مسابقات مختلف است.

شناگر تیم ملی جانبازان و معولان به بازیهای پاراالمپیک راه یافت

شناگر عضو تیم ملی جانبازان و معولان برای نخستین بار به بازیهای پاراالمپیک اعزام می شود.

شاهین ایزدیار تنها شناگر پاراالمپیکی ایران گفت: در تاریخ ایران برای اولین بار توانستم رکورد ورودی بازی های پارالمپیک را کسب کنم.

وی ادامه داد: در صورت حمایت مسئولین و انجام و اعزام های برون مرزی تمام سعیم را برای کسب مدال پاراالمپیک لندن در ماده 100 متر قورباغه خواهم کرد.