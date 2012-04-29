به گزارش خبرنگار مهر، عیسی موسوی نسب ظهر یکشنبه در بازدید از شعبه امور اتباع و مهاجران باقرشهر با شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر دیدار کرد و در جریان نحوه خدمت رسانی به آنان قرار گرفت.

وی در دیدار با شهردار باقرشهر ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مستمر شهرداری با این اداره کل اظهار داشت: در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران اتباع غیر مجاز ساماندهی و از امکانات بسیار خوبی برخوردار می شوند.

این مسئول ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا که مدعی حقوق بشر هستند، حتی با اتباع مجاز خود برخورد مناسبی ندارند.

وی به اجرای طرح آمایش هشت اتباع افغانی اشاره کرد و گفت: این طرح برای سومین سال متوالی با همکاری شهرداری در باقرشهر اجرا می شود، در این طرح مهاجران و اتباع افغانی برای دریافت گذرنامه، ضمن مراجعه و ارائه مدارک لازم و واریز عوارض قانونی و عوارض شهرداری اقدام می کنند.

موسوی نسب از زحمات و همکاری شورای تأمین شهرستان ری که در برقراری نظم و امنیت و احترام به میهمانان جمهوری اسلامی ایران مساعدت و همکاری داشته اند، قدردانی کرد.