به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه سالجاری به نام سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است این روزها به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت سهم تولید به دنبال هدفمندی یارانه ها با تعدیل نیروی صورت گرفته در شرکت زاگرس خودرو بروجرد تعدادی از کارگران این کارخانه بیکار شده اند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد در این رابطه با تایید خبر تعدیل نیرو در زاگرس خودرو بروجرد، علت این امر را کمبود نقدینگی و مشکلات مالی این واحد تولیدی بروجرد دانست.

سجاد معین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت زاگرس خودرو بروجرد در این روزها به دلیل مشکلات مالی تولید نداشته و اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده است.

وی به کاهش درخواست تولید سایپا و پارس خودرو از شرکت زاگرس خودرو بروجرد برای تولید پیکاپ و رنگ کردن پراید اشاره کرد و گفت: این عوامل دست به دست هم داده اند که این کارخانه با مشکل مالی مواجه شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با تاکید بر پیگیری برای تعیین وضعیت کارگران این کارخانه بیان داشت: تمام کارگرانی که در پی تعدیل نیرو بیکار شده اند با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی از بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد.

معین در پایان یادآور شد: همچنین با مدیران و صاحبان کارخانه رایزنی هایی داشته ایم تا هرچه سریعتر برای رفع مشکلات کارگران اقدام کنند.

زاگرس خودرو یکی از شرکتها و کارخانه‌های خودروسازی در ایران است که در زمینه مونتاژ اتومبیل فعالیت دارد. کارخانه زاگرس خودرو در بخش اشترینان شهرستان بروجرد و در سه راهی بروجرد - ملایر - نهاوند قرار گرفته‌است و از سال ۱۳۷۵ شروع به فعالیت کرده‌است.

این شرکت با کارخانجات خوروسازی پروتون مالزی قرارداد دارد و اتومبیل‌هایی با نام پروتون تولید می‌کند.زاگرس خودرو در سال 1381 با تولید خودروی پروتون ویرا اولین محصولات خود را وارد بازار کرد.

فاز دوم شرکت زاگرس خودرو شهرستان بروجرد نیز در سال 1386 با قرارداد رنگ خودروی پراید با همکاری شرکت پارس خودرو به بهره برداری رسید.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با صاحبان این کارخانه و همچنین کارگران ادامه دارد.