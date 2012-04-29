به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی وش افزود: این قرآن از نوع خطی نسخ بوده و 542 سال قبل توسط عبدالعطاء شیخ مند نگارش شده است.

وی در تشریح مشخصات این قرآن نفیس و ارزشمند گفت: این قرآن دارای جلد چرم بوده و منقش به مهر استاد در برخی صفحات است که کارشناسان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی با حضور در محل، قدمت و تاریخی بودن قرآن را تأیید کردند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی بناب کارشناسان میراث فرهنگی استان نتوانستند ارزش ریالی برای این قرآن نفیس تعیین کنند و طبق اظهارات آنها ارزش ریالی این اثر تاریخی باید توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین شود.

سلطانی وش همچنین افزود: به احتمال زیاد قرآن یادشده به دستور مراجع قضایی جهت بازسازی و نگهداری به موزه شهرستان و یا استان تحویل خواهد شد.