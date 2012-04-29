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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

اخبار کوتاه ورزشی/

برگزاری مسابقات تنیس ساحلی

برگزاری مسابقات تنیس ساحلی

گرگان - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقات تنیس ساحلی و مسابقات رنکینگ دارت بانوان از جمله اخبار ورزشی استان گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت تنیس بازان ساحلی گلستانی برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات تنیس ساحلی به مناسبت روز ملی خلیج فارس توسط کمیته مسابقات هیئت تنیس استان برنامه ریزی شد.

این مسابقات با سرداوری خانم حسینی و به سرپرستی خانم کاویان و با حضور ورزشکاران تنیس ساحلی استان که از شهرستانهای گرگان،رامیان،علی آبادکتول و آق قلا حضور داشتند برگزار شد.

این رقابت ها در جدول 16نفره  شروع شد و در ادامه برگزاری مسابقات تیم های گرگان الف( خانمها حسینی ومیرابی) و رامیان الف(خانمها توکلی و کاغذلو) به فینال مسابقات صعود کرده و در پایان تیم رامیان الف توانست مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

مسابقات دارت بانوان گلستان
 
نخستین مرحله از مسابقات رنکینگ فصلی استان در قسمت بانوان در محل سالن دارت جانبازان گرگان با حضور ورزشکاران شهرستانهای علی آباد و گرگان برگزار شد.

سونیا جرجانی (گرگان)، زهره الازمنی(علی آباد)، مدینه ملک حسینی (علی آباد)، سمانه ایمانی(علی آباد) نفرات برتر این مسابقات هستند.
کد مطلب 1588315

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