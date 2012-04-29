اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های حوزه هنری در جشنواره لاله های بخش آسارای کرج گفت: خانه عکاسان حوزه هنری اقدام به برگزاری تور عکاسی ویژه جشنواره لاله ها کرده است.

وی افزود: عکاسان حوزه هنری با حضور در باغ لاله ها زیبائیهای بی نظیر و منحصر به فرد این باغ را به قاب تصویر خواهند کشید.

وی اظهار داشت: خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز با برگزاری تورهای متعدد تلاش دارد تا مناطق گردشگری استان را در قالب تصویر معرفی کرده و منعکس کند.

آجرلو گفت: عکس های بسیار زیبائی از جاذبه های گردشگری استان توسط عکاسان حوزه هنری ثبت شده و در بسیاری از مناطق گردشگری استان تور عکاسی برگزار شده و به محض آنکه مناطق گردشگری بنام استان به اتمام برسد، کتاب جامع عکس استان توسط حوزه هنری البرز چاپ و منتشر می شود.

وی تصریح کرد: استان البرز توان و پتانسیل بسیار بالائی در خصوص مناطق گردشگری و به تبع آن جذب گردشگر دارد، بنابراین باید تلاش کرد این ظرفیت ها را معرفی و منعکس کنیم.

