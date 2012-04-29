افزایش توانمندی مددجویان از مهمترین اهداف مراکز تامینی و تربیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش مهارت های اساسی زندگی با حضور کارشناسان مجرب مراکز مشاوره و روان درمانی زندان های استان با عناوین و سرفصل های مختلف به ویژه روش های حل مسئله، کنترل خشم، مقابله با استرس، ارتباطات و دیگر مولفه های مرتبط در این مرکز برگزار شد.

سیف الله بیگ پور مدیر کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه با اشاره به ضرورت و اهمیت آموزش مهارت های اساسی زندگی به مددجویان گفت: لازمه حضور و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، داشتن آگاهی و شناخت کامل نسبت به توانمندی های خود و بالتبع شناخت عوامل اجتماعی و محیطی است و هر چقدر این توانمندی ها بیشتر باشد امکان مقابله با آسیب های اجتماعی نیز ارتقاء می یابد.

وی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری کلاس های آموزشی به خصوص مهارت های اساسی زندگی در مراکز تامینی و تربیتی، ارتقاء سطح آگاهی مددجویان و افزایش توانمندی آنان در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و کاهش تبعات احتمالی است و در این راستا از همه ظرفیت ها و امکانات مراکز آموزشی تحت پوشش به نحو مطلوب بهره گیری می گردد.

مراکز مراقبت بعد از خروج در عدم بازگشت مددجویان نقش کلیدی دارند

علی اشرف رشیدی گفت: مراکز مراقبت بعد از خروج را حلقه تکمیلی مراکز مشاوره و روان درمانی دانست و بر نقش کلیدی این اداره در ایجاد اشتغال و عدم بازگشت مجدد مددجویان تأکید کرد.

مدیر کل زندان های استان کرمانشاه افزود: در رویکرد نوین زندانبانی، مراکز مشاوره و روان درمانی رسالت خطیر اصلاحی و تربیتی مددجویان را در زمان تحمل کیفر و مراکز مراقبت بعد از خروج نیز بعنوان حلقه تکمیلی این چرخه، پس از آزادی نقش کلیدی را در تداوم روند اصلاحی و تربیتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان بر عهده دارند.

رشیدی تصریح کرد: رویکرد نوین نظام زندنبانی کشور اصلاحی، تربیتی و درمانی است و تلاش همه حوزه های تأمینی و تربیتی زندان ها اعم از فرهنگی ، قضایی ، اشتغال و حرفه آموزی ، بهداشت و درمان و مراکز مراقبت بعد از خروج توانمند سازی و ایجاد بستر مناسب بازگشت مستعد مددجویان به جامعه است.

وی افزود: اغلب مددجویان پس از آزادی با مشکل عدم پذیرش اجتماعی ،بیکاری و تأمین معیشت خانواده هایشان روبرو هستند و چنانچه برنامه ریزی و تدبیر لازم برای ایجاد اشتغال آنان صورت نگیرد علاوه بر لوث شدن اقدامات صورت پذیرفته، امکان ارتکاب بزه و بازگشت مجدد آنان نیز متصور خواهد بود.

مدیر کل زندان های کرمانشاه تاکید کرد: در سال 1390 بالغ بر هفت میلیارد و پنجاه میلیون ریال از طریق اداره مراقبت بعد از خروج از زندان های استان در غالب وام اشتغال به تعداد 141 نفر از مددجویان آزاد شده پرداخت و زمینه اشتغال آنها فراهم شده است.

وی گفت: علاوه بر تسهیلات اشتغال با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان نیز حدود 7 هزار و 680 کیلوگرم برنج، 3 هزار و 800 کیلو گرم روغن و بیش از 760 کیلو گرم رب گوجه فرنگی در قالب کمک های غیر نقدی و به صورت اعطای بن خرید کالا و خوار و بار به خانواده مددجویان تحت پوشش اعطا شده است.

رشیدی در پایان تاکید کرد: با اشاره به تداوم برنامه های مشاوره و روان درمانی در مراکز مراقبت بعد از خروج، برگزاری کلاس های آموزش ستاد کاهش آسیب، مشاوره عمومی، توزیع کتاب و بروشور و معرفی مددجویان و خانواده هایشان به مراکز درمانی و بهداشتی بصورت رایگان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته ذکر کرد.

مدیر کل زندان های استان پذیرش اجتماعی مددجویان را بسیار حائز اهمیت برشمرد و خواستار توجه ویژه همه نهاد های اجتماعی در این زمینه شد.



ارائه خدمات عمرانی به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد هرسین

حمید امیدی سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان هرسین گفت: با استعانت از خداوند منان در زمینه عمران در سال 1390 بالغ بر 1میلیارد و 300 میلیون ریال در قالب پروژه های عمرانی هزینه شده است.



وی افزود: برای کمک به احداث مسکن مهر مددجویان مبلغ 520 میلیون ریال و از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری جهت 38 نفر از مددجویان در قالب تعمیرات کلی و احداث حمام و آشپزخانه و سرویس بهداشتی مبلغ 390 میلیون ریال هزینه شده است.

امیدی تصریح کرد: جهت گاز کشی منازل مددجویان به 10خانوار هر کدام به ارزش 3 میلیون ریال جمعاً 30 میلیون ریال و همچنین جهت بهسازی خانه های روستایی 13 مورد به ارزش بیش از 91 میلیون ریال ارائه خدمات شده است.

وی در پایان افزود: از اعتبارات سهم صدقات 172میلیون ریال جهت پروژه های عمرانی و127 میلیون ریال از اعتبارات دولتی جهت 62 خانوار هزینه پروژه های عمرانی شامل تعمیرات کلی و احداث حمام و آشپزخانه و سرویس بهداشتی انجام گرفته است.



جمع آوری بیش از 10 میلیارد و 911 میلیون ریال کمک های مردمی توسط خیرین در منطقه اورامانات



ایوب امینی مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پاوه گفت: از این مبلغ بیش از 10 میلیارد و 246 میلیون ریال سهم زکات و مابقی حاصل جمع آوری صدقات و اعانات مردمی بوده است .

امینی در حاشیه برگزاری همایش منطقه اورامانات شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی تصریح کرد: با توجه به ضرورت بازنگری و سیاست گذاری محورهای توسعه زکات در منطقه همایشی با حضور مدیران، معاونین و روسای مشارکتهای مردمی این شهرستانها و همچنین معاون و روسای ادارات مشارکتهای مردمی استان در جهت پیشبرد اهداف توسعه مشارکتهای مردمی برگزار و مصوبات قابل توجهی اتخاذ گردید.

بر اساس این گزارش، تعداد 9 هزار 649 عدد صندوق صدقات در منازل ، معابر ، و دکاکین در این منطقه توزیع شده که در سال 90 بیش از 665 میلیون ریال درآمد حاصل از این صنادیق بوده است.

رشد 253 درصدی جمع آوری زکات در شهرستان صحنه



کیومرث رحمتی پور مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان صحنه گفت: میزان زکات جمع آوری شده در سال 1390 در این شهرستان بالغ بر 660 میلیون ریال بود که نسبت به سال 89 بیش از 253 درصد رشد داشته است.

وی در پایان افزود: درهمین راستا مشارکت های مردمی این شهرستان در سرفصلهای، صدقات، جشن عاطفه ها و نیکوکاری درآمدی بالغ بر 1 میلیارد و 600 میلیون ریال داشته است.

بر اساس این گزارش، رشد257 درصدی در صدقات نسبت به سال 1389 از دیگر توفیقات کمیته امداد در شهرستان صحنه بوده است.