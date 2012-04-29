برات سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از 839 روستا در سطح استان 386 روستا زکات پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته 21 میلیارد و 243 میلیون ریال زکات در استان جمع آوری شد افزود: 30 درصد از زکات جمع آوری شده صرف امور فرهنگی، تامین مسکن و طرح معیشتی مددجویان کمیته امداد می‌شود.

وی در خصوص مصرف مابقی زکات جمع آوری شده نیز اظهار داشت: 70 درصد از زکات جمع آوری شده نیز برای پروژه‌های پیشنهادی اهالی روستا مانند احداث حسینیه، پل و معابرعمومی در روستاها هزینه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه پارسال 267 پروژه عمرانی درروستاها از محل زکات احداث شد خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز 305 پروژه عمرانی توسط روستائیان برای احداث از محل زکات معرفی شده است.

برات سلیمی تهیه بروشور، بنر و پارچه تبلیغاتی زکات و همچنین برگزاری همایش وتجلیل از عاملان زکات را از جمله برنامه‌های تبلیغاتی امسال در بحث زکات عنوان کرد و اظهار داشت: توزیع کیسه در بین کشاورزان جهت جمع آوری زکات، ملاقات چهره به چهره با کشاورزان، تشکیل شورای زکات درروستاها با همکاری روستائیان و تهیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی درباره این فریضه الهی از دیگر برنامه‌های تبلیغی و ترویجی احیای سنت حسنه زکات است.

وی درادامه با بیان اینکه در حال حاضر 242 مبلغ در روستاهای استان در حال فعالیت هستند خاطرنشان کرد: 822 عامل زکات نیز در بحث جمع آوری و تبلیغ و ترویج زکات از خود کشاورزان وروستائیان با این نهاد همکاری می‌کنند.