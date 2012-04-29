به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکر روحانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان کامیاران گفت: استفاده از وسائل نقلیه و تجهیزات مناسب و کارشناسی شده همراه با نظارت مستمر و اجرای قانون و رعایت آن می تواند مشکلات ترافیکی را تسهیل کند.

وی ایجاد جدول زمانبدی فعالیت های مربوط به مصوبات شورای ترافیک، اصلاح خط کشی ها و محل های پارک ماشین ها با همکاری دستگاه های ذیربط را ضروری دانست و افزود: ساماندهی محل استقرار مسافربرهای برون شهری و روستاهای اطراف نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار کامیاران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هر گونه حفاری در سطح شهر نیز باید با برنامه زمانی کوتاه مدت صورت گیرد و حداکثر تا مدت زمان دو ماه خاتمه یابد.

روحانی در پایان با اعلام خبر صدور مجوز گواهینامه در شهرستان کامیاران اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبات شورای ترافیک معضلات تردد شهروندان نیز بر طرف شود.