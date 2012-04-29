به گزارش خبرگزاری مهر، "ابوعلی عبدالله الحاکم" رئیس شورای اجرایی حوثی ها در گفتگو با روزنامه الجمهوریه چاپ یمن از آمادگی این گروه برای مشارکت در گفتگوی ملی این کشور خبر داد.

وی افزود: از نظر ما گفتگو مسئله ای مهم محسوب می شود که "عبدالملک الحوثی" رهبر حوثی ها در یمن نیز به آن توجه خاصی دارد اما این گفتگو باید با بر اساس معیارهای صحیح و روشنی برگزار شود و منافع ملی را مد نظر خود قرار دهد.

الحاکم در ادامه گفت: درگیری های مسلحانه در "دماج" و "کتاف" در استان "حجه" ناشی از دخالت های خارجی در امور یمن است که با هدف برانگیختن اختلافات طائفه ای و مذهبی در کشور صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: درگیری های اخیر در استان حجه همانطور که برخی ادعا می کنند مناقشه میان شیعه و سنی محسوب نمی شود بلکه دفاع از وطن است.

در همین راستا "حوریه مشهور" وزیر حقوق بشر یمن بر اهمیت مشارکت تمامی گروه های سیاسی از جمله حوثی ها در گفتگوهای ملی یمن تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که گفتگوهای ملی فرصتی را فراهم می کند که حوثی ها از طریق آن به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود بپردازند و به یک گروه ملی تاثیرگذار در بازسازی کشور تبدیل شوند.

مشهور افزود: تغییر در یمن اجتناب ناپذیر است و اوضاع کشور هرگز به پیش از ژانویه 2011 (انقلاب یمن) بازنخواهد گشت.

از سوی دیگر "علی عیده" سخنگوی کمیته های مردمی یمن در شهر لودر در گفتگو با روزنامه "الخلیج" چاپ امارات اظهار داشت که 5 نفر از افراد مسلح القاعده در منطقه "جبل العرقوب" در نزدیکی شهر لودر کشته شدند. نفر از این افراد در درگیری های میدانی در شهر به قتل رسیدند.