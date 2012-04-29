79 هزار دستگاه کامیون از مرز اینچه برون تردد کردند

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان تردد انجام شده در مرز اینچه برون در سال 1389 حدود 63 هزار و 582 مورد بوده که رشد 26 درصدی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت تعداد 551 هزار و 688 دستگاه ترانزیت ورودی و خروجی از پایانه مرزی اینچه برون تردد نموده اند که نسبت به سال 1389 با تردد 522 هزار و 363 دستگاه ترانزیت رشد شش درصدی را شاهد بوده ایم.



مدیرکل حمل و نقل گلستان افزود : آمار مسافر ورودی و خروجی این مرز در سال 1390 نیز 62 هزار و 117 مسافر بوده که این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 234 درصد رشد را نشان می دهد.



میقانی در پایان انواع کالای ترانزیت شده را : انواع میوه جات ، سیب زمینی ، سیمان ، گچ ، فرش ، مواد غذایی ، روغن نباتی، تخم مرغ ، سنگ مرمر ، خاک صنعتی و .... عنوان کرد.