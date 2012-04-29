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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

میقانی در گفتگو با مهر:

79 هزار دستگاه کامیون از مرز اینچه برون تردد کردند

79 هزار دستگاه کامیون از مرز اینچه برون تردد کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان گفت: میانگین تردد ناوگان ایرانی و خارجی در پایانه مرزی اینچه برون طی سال1390با تردد 79 هزار و 992 دستگاه کامیون به نسبت مدت مشابه در سال 1389 26 درصد رشد داشته است.

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان تردد انجام شده در مرز اینچه برون در سال 1389 حدود 63  هزار و 582  مورد بوده  که رشد 26 درصدی را نشان می دهد.

 وی خاطرنشان کرد: در همین مدت تعداد 551 هزار و 688   دستگاه ترانزیت ورودی و خروجی از پایانه مرزی اینچه برون تردد نموده اند که نسبت به سال 1389  با تردد 522 هزار و 363 دستگاه ترانزیت رشد شش درصدی را شاهد بوده ایم.

مدیرکل حمل و نقل گلستان افزود : آمار مسافر ورودی و خروجی این مرز در سال  1390 نیز 62 هزار  و 117 مسافر بوده که این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 234  درصد رشد  را نشان می دهد.

میقانی در پایان انواع کالای ترانزیت شده را : انواع میوه جات ، سیب زمینی ، سیمان ، گچ ، فرش ، مواد غذایی ، روغن نباتی، تخم مرغ ، سنگ مرمر ، خاک صنعتی و .... عنوان کرد.
کد مطلب 1588329

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