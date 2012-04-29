سیره اقامه نماز جماعت با امامت روحانیون حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در استفتاء مطرح شده توسط جمعی از نمازگزاران از محضر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی آمده است: اخیرا در بعضی از مساجد، نماز جماعت به امامت غیر روحانی تشکیل می‌شود و مأمومین به ایشان اقتدا می کنند، بفرمائید آیا این کار از نظر شرع مقدس جایز است؟



در پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی به این استفتاء آمده است: حکم اصل مسئله، جواز است؛ حتی اقتدای روحانی و مجتهد به غیر مجتهد و روحانی؛ و شرط امام جماعت، ایمان و عدالت، و اگر مأمومین مرد یا مختلط از مرد و زن باشند ذکورت است.



وی در ادامه بیان داشت: اما در جماعت مساجد، با توجه به این ‌که نماز، خلف عالم، ثوابش به اضعاف مضاعف بیشتر است، و سیره بر این مستقرّ شده که ائمه جماعات در این سنگر مقدس، تبلیغ دین و احکام، و بیان حلال و حرام و ارشاد عوام، و امر به معروف و نهی از منکر و دفع شبهات می‌کنند، عنوان بزرگی شده است که در اصلاح جامعه و پیشبرد سیاست‌های اسلامی و دعوت به خیر، نقش حیاتی دارد، و در زمان ما بعض روشن‌فکرنماها، علماء را مانع از نیل به مقاصد سوء خود می‌دانند، و جماعت با غیر روحانی و غیر ملبّس را ترویج می کنند.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه اظهار داشت: باید همان سیره سلف را که سنگر نماز جماعت همیشه با امامت علماء و روحانیون برقرار بود حفظ شود.



وی با تاکید بر این که مبادا کج‌اندیشان در این سنت‌ها رخنه ایجاد کنند، یادآور شد: البته به طور اتفاق، اگر امام روحانی راتب، معذور از حضور شد، اقتداء به غیر روحانی، با شرایط بی‌اشکال و صحیح است.

