به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشور، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فروردین ماه امسال سارقی حرفه ای توسط ماموران نیروی انتظامی استان کرمانشاه دستگیر شد که به چندین فقره سرقت و کیف قاپی اعتراف کرد.

فرمانده انتطامی استان کرمانشاه افزود: بعد از اعتراف این سارق حرفه ای، دستگیری برخی از همدستان وی در دستور کار ماموران شعبه 5 مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کرمانشاه قرار گرفت.

سردار کشوری تاکید کرد: پس از تلاشهای فراوان موفق شدیم که یکی از همدستان این سارق حرفه ای را در یکی از محلات حاشیه ای و جرم خیز شهر کرمانشاه دستگیر کنیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: پس از بررسی های به عمل آمده متوجه شدیم که این فرد، از سردسته های باند است که به دلیل ارتکاب به قتل، سرقت مسلحانه و برخی دیگر از جرمها تحت تعقیب پلیس قرار دارد.

وی تاکید کرد: این متهم در روزهای اول منکر هرگونه همکاری و یا آشنایی با فرد متهم شده بود ولی بعد از انجام بازجویی های تخصصی به جرمهای خود اعتراف کرد و شش نفر از همدستان و اعضای این باند و دو نفر دیگر که نقش مالخر داشتند دستگیر شدند.

سردار کشوری گفت: در حال حاضر تمام متهمان این پرونده با قرار بازداشت موقت و وثیقه به زندان کرمانشاه منتقل شده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان افزود: همچنین با پیگیری و تلاش ماموران شبعه 5 پلیس آگاهی کرمانشاه 9 نفر از مالباختگان مرتبط با این سرقت شناسایی شده اند.