به گزارش خبرنگار مهر، این تجمع شامگاه شنبه در مسجد حضرت اباالفضل(ع) برگزار شد و بیش از 400 جانباز قمی خواستار دریافت مطالبات 20 سال گذشته خود شدند.



حسین حیدری یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس در این مراسم گفت: در سال‌های گذشته نهادهای مسئول برای کسانی که عازم جبهه شدند حقوقی در نظر گرفتند ولی این قوانین بعد از اتمام جنگ تحمیلی به مرور انباشته شد و به دلیل عدم آگاهی جانبازان، خاصیت خود را از دست داد.



وی با انتقاد از اجرایی نشدن این قانون توسط بنیاد مستضعفان سابق، بنیاد شهید و سپاه پاسداران اظهار داشت: بعد از 20 سال که مطالبات جانبازان پرداخت نشده است، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای گذراند که قوانین قبلی را نقض می‌کند.



حیدری تاکید کرد: با این مصوبه مجلس شورای اسلامی بخش قابل توجهی از جانبازان از حقوقی که برای آنها در نظر گرفته شده بود محروم می‌شوند.



وی ادامه داد: ارتش برای نیروهایی که شامل قانون قبلی می‌شدند مبالغی پرداخت کرد ولی سپاه در سال‌های 82 و 83 مبالغی برای بسیجیان در نظر گرفت، در حالی که قرار بود این مبلغ هم طراز با کادر نیروهای مسلح افزایش یابد.



به گفته حیدری جانبازان برای دریافت هزینه درمان، تحصیل، حق پرستاری، حق بازنشستگی و... مشکلات جدی دارند که باید در فضای تعاملی با مسئولان و دست اندرکاران حل شود.



زخم زبان‌هایی که جگر انسان را می‌سوزاند



یکی دیگر از جانبازان استان با ابراز نگرانی از برداشت سوء برخی افراد از تجمع جانبازان اظهار داشت: جان و مال ما متعلق به انقلاب اسلامی است و هیچ کدام از ما برای ریاست و مقامات دنیوی و گرفتن ماشین به جبهه نرفتیم اما ممکن است برخی افراد از این تجمع ما سوء استفاده کنند، بنابراین باید در فضای منطقی و به دور از هر گونه حاشیه‌سازی مطالبات خودمان را پیگیری کنیم.



معارف وند تاکید کرد: بسیاری از جانبازان حتی از سوی بستگان و اطرافیان خودشان زخم زبان‌هایی می‌شنوند که هر کدام از آنها جگر انسان را می‌سوزاند.



وی گفت: بسیاری از جانبازان شاید ظاهر مناسبی داشته باشند ولی همین افراد یک شب خواب راحتی ندارند و حتی رفتارشان با همسر و بچه‌هایشان تامل برانگیز است.



مجید افشار یکی دیگر از جانبازان دوران دفاع مقدس گفت: ما گروهی هستیم که 8 سال دنیا با ما مبارزه کرد و قرار نیست جمعی را تشکیل دهیم که خدای ناکرده مشکلی ایجاد شود.



در پایان این تجمع 5 نفر از جانبازان برای پیگیری منطقی و در چارچوب قانون مشکلات سایر جانبازان انتخاب شدند.