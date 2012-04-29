رحمان میرزائی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای بازسازی ذخائر و تولید ماهی در منابع آبی استان کردستان بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی در منابع آبی سراسر استان کردستان رهاسازی شده است.

وی عنوان کرد: این مهم با توجه به تخصیص 100 درصدی اعتبارات تملک دارائی های پروژه توسعه آبزی پروری و در راستا باز سازی ذخائر و افزایش تولید ماهی در منابع آبی استان کردستان به همیت بخش شیلات جهاد کشاورزی استان کردستان عملی شده است.

مدیر شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: رها سازی یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی از خانواده کپور ماهیان با میانگین وزن ده گرم عملی شده است.

وی گفت: در نیمه دوم سال گذشته نیز تعداد سه میلیون قطعه بچه ماهی نیز در این راستا رها سازی شده بود که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

میرزایی افزود: رهاسازی بچه ماهی نقش به سزائی در افزایش تولید ماهی در منابع آبی استان دارد و به همین دلیل هر ساله این طرح در استان به بهترین شکل ممکن اجرایی می شود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر 472 نفر صیاد در قالب پنج تعاونی صیادی مبادرت به عملیات صید و استحصال ماهی از این منابع در استان کردستان می کنند.