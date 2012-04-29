محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرودگاه کلاله و افتتاح 9 هزار و 679 واحد مسکن مهر، پروژه های مهمی هستند که با حضور رئیس جمهوری و هیئت همراه در این بخش بهره برداری می شوند.

وی افزود: تکمیل و تبدیل فرودگاه کلاله به مسافربری در سفر اول دکتر احمدی نژاد به استان در سال 84 آغاز شد و هم اکنون با احداث ترمینال، پارکینگ هواپیما، ساختمان برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک (محل استقرار واحدهای عملیاتی شامل مراقبت پرواز، الکترونیک و شبکه ارتباطات هوانوردی) آماده پرواز هواپیماهای مسافربری است.

وی ادامه داد: برای بهره برداری از این پروژه، حدود 37 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی شرکت فرودگاههای کشور و استان هزینه شده است.

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اظهارداشت: 9 هزار و 679 واحد مسکن مهر با اعطای بیش از پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات، پروژه دیگری است که همزمان با سفر یک روزه رئیس جمهوری به استان افتتاح می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: یکهزار و 212 واحد، دولتی و هشت هزار و 467 واحد، خود مالکی است.