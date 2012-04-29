به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ارمنی خود در پاسخ به سئوالی در خصوص مذاکرات آتی ایران و 1+5 و تحلیل یک روزنامه آمریکایی مبنی بر اینکه در صورت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران احتمالا آمریکا نیز با غنی سازی اورانیوم از سوی ایران به میزان 5 درصد موافقت خواهد کرد، تصریح کرد: در این رابطه به اندازه کافی صحبت کرده ایم. فکر می کنیم تا یک ماه دیگر بهتر است نظرات را محصور به این نکته بکنیم که قرار است چهارچوب و نقشه راهی برای ادامه کار و پیش از برگزاری اجلاس توسط معاونین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه شود.

وی افزود: باید اجازه دهیم جزئیات را به بعد از نشست موکول کنیم و تحلیل در رابطه با اجلاس زودهنگام است.

صالحی با اشاره به برگزاری اجلاس ایران و 1+5 در استانبول ابراز امیدواری کرد که نشست بغداد نیز همراه با موفقیت باشد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر ما در استانبول یک قدم به جلو برداشتیم در بغداد نیز چند قدم را برخواهیم داشت ، ما آغاز انتهای پرونده هسته ای را در استانبول رقم زدیم و امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد بسته شدن این پرونده مصنوعی باشیم.

وی در خصوص مذاکرات آینده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است در وین برگزار شود نیز گفت: این مذاکرات ادامه همان بحث هایی است که در گفتگوهای تهران دنبال شد تا چهارچوبی مشخص و اقدامات دوطرف به صورت روشن بیان شود.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دیدار روز گذشته اش با سفیر روسیه و پیام شفاهی لاوروف همتای روسش که اعلام شد در این دیدار مطرح شده است نیز گفت: این پیام در برگیرنده روابط دوجانبه بود و روابط ایران و روسیه در ماه های اخیر شاهد گسترش فراوانی بوده و رو به تعمیق است.

وی افزود: ما در خیلی موضوعات اتفاق نظر داریم و درباره تحولات منطقه نیز آرای مشترک داریم و این پیام را در راستای تقویت روابط دوجانبه و رفع مسائل کوچکی که ممکن است در میان باشد دریافت کردیم.