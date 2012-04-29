فرهاد عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور آشنایی با آرمان ها، اندیشه ها و افکار ارزشمند استاد شهید مطهری در روز هفدهم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سنندج همایشی برگزار می شود.

وی افزود: این همایش با هداف بسط و گسترش اندیشه ها، ایجاد جریان فرهنگی مبتنی بر سیر مطالعاتی ، ایجاد، ارتقاء و تعمیق باورهای دینی با استناد به آثار وشخصیت ایشان و زمینه سازی علوم انسانی با رویکرد اندیشه ها و آثار استاد شهید مطهری و پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مخاطبان برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به اینکه این همایش طبق فراخوان های عمومی منتشر شده درسطح شهر سنندج برگزار می شود، ادامه داد: علاقمندان باید تا روز چهاردهم اردیبهشت مقالات و آثار خود را در چهار محور مورد نظر به دبیر خانه همایش در اداره ورزش و جوانان کردستان ارسال کنند.

عبدالهی بیان کرد: بیداری اسلامی از دیدگاه استاد شهید مطهری، آسیب شناسی بصیرت دینی از دیدگاه استاد شهید مطهری و موضوع شناسی و حکایات و همچنین داستان های درباره معلم وعلم آموزی در آثار استاد شهید مطهری چهار محور این همایش است.

وی در پایان یادآور شد: آثار و مقالات ارسالی با تشکیل کمیته علمی از اساتید متخصص بررسی می شود و در نهایت 10 اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و از بین این 10 اثر نیز سه اثر برای ارائه در بخش علمی همایش توسط کمیته علمی تعیین می شود و در پایان از آنها تقدیر می شود.