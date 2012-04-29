آموزش و پرورش بجنورد به فرزندان فرهنگیان 20 میلیون ریال هدیه ازدواج اهدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عین بیگی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این هدیه برای نخستین بار در کشور در قالب صندوق پیوند الغدیر به فرزندان همکاران فرهنگی در شهرستان بجنورد اهدا می‌شود.

وی اضافه کرد: فرزندان همکاران فرهنگی عضو این صندوق، در هنگام ازدواج مشمول دریافت هدیه 20 میلیون ریالی می‌شوند.

عین بیگی اظهار داشت: تاکنون 2 هزار و 200 معلم عضو این صندوق شده و همچنین به 12 نفر نیز این هدیه اعطا شده است.

وی گفت: شرایط عضویت فرهنگیان در این صندوق تدریس در حوزه شهرستان بجنورد، شاغل بودن و پرداخت ماهیانه مبلغ 10 هزار ریال به این صندوق است.

رییس اداره آموزش و پرورش بجنورد افزود: هر همکار می‌تواند برای دریافت هدیه ازدواج یکی از فرزندان خود عضو این صندوق شود و در صورتی که آقا و خانم هر دو معلم باشند دو نفر از فرزندان آن‌ها مشمول دریافت این هدیه می‌شود.

وی در ادامه گفت: این صندوق علاوه بر اهدای هدیه به فرزندان فرهنگیان، تسهیلات کم بهره ازدواج نیز اعطا می‌کند.

جمشید عین بیگی اعطای این تسهیلات را در قالب قرض الحسنه بیان کرد و افزود: تسهیلات اعطایی با بهره 4 درصد و در اقساط 24 ماهه پرداخت می‌شود.