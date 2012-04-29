حجت الاسلام محمد رضا‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن و نهج البلاغه بیان کرد: نوبت دوم از مرحله اول مسابقات قرآن و نهج البلاغه در تاریخ 22 اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.



وی گفت: کلیه افرادی علاقه‌مند به قرآن و نهج البلاغه می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند و شرکت عموم در آن امکان پذیر است.



وی ادامه داد: افراد برای شرکت در این مسابقه می‌توانند در بخش نهج البلاغه جلد دوم از کتاب راه روشن و در بخش قرآن نیز کتاب تدبر در معارف قرآن را مطالعه کنند.



مسئول موسسه قرآن و نهج البلاغه بیان کرد: داوطلبان از مقطع راهنمایی تا سنین بالا‌تر می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.



وی با اشاره به اینکه در این مسابقه در سراسر کشور در هر رشته 110 نفر انتخاب می‌شوند افزود: در پایان مسابقه 110 نفر به عتبات عالیات، 110 نفر به سوریه، 110 نفر به مشهد و 110 نفر به قم اعزام می‌شوند.



شرکت 2 هزار نفر از قم در مسابقات قرآن و نهج البلاغه



وی با اشاره به اینکه 2 هزار نفر از قم در این مسابقه شرکت کرده‌اند افزود: افرادی که بالا‌ترین امتیاز را کسب کنند به مرحله دوم راه می‌یابند.



رضا‌زاده ادامه داد: در مرحله دوم این مسابقه نیز 200 نفر که بیشترین امتیاز را کسب کنند به مرحله نهایی که به صورت شفاهی برگزار می‌شود راه می‌یابند.