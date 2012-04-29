به گزارش خبرگزاری مهر، میرجواد سلیمانی قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در کیفیت و توسعه محصول با بیان این مطلب گفت: تولید خودرو با موتورهای کم مصرف از سال گذشته با توجه به سیاستهای دولت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در دستور کار قرار گرفت.

وی از افزایش تیراژ تولید موتور ملی در سال جاری خبرداد و اظهارداشت: با داخلی سازی سیلندر و سرسیلندر موتور ملی، ایران خودرو توان تولید روزانه 700 دستگاه از این نوع موتور را دارد.

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است در سال جاری 180 هزار دستگاه موتور ملی تولید شود که 70 درصد آن پایه گازسوز است که برروی خودروهای سمند، رانا و دنا نصب خواهد شد.

وی یاد آورشد: ایران خودرو درسال گذشته 70 هزار دستگاه موتور ملی تولید کرد که بیش از 80 درصد آن پایه گازسوز بود.

سلیمانی تصریح کرد: درحال حاضر در تولید خانواده موتور کم مصرف تی یو 5 به 90 درصد خودکفایی رسیده ایم و تلاش برای خوکفایی ده درصد باقی مانده نیز با همکاری ساپکو فعالیتهای مطلوبی در جریان است.

