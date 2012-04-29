به گزارش خبرگزار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری با اشاره به چیستی " علوم انسانی" اظهار کرد: بر اساس دیدگاه رایج در فضای دانشگاهی و حوزوی، علوم انسانی به گروهی از علوم، دانش ها و رشته هایی گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم سرشت انسان، توانایی های منحصر به فرد او، فرهنگ ها و ارزش های انسانی، رفتارها و روابط اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد.

وی فرآیند تولید علوم انسانی اسلامی را مورد تائید اسلام دانست و گفت: در این علم شناخت انسان و تمام حالات روحی، روانی، تعاملات اقتصادی و معرفتی بر اساس مبانی و زیرساخت های اسلامی تعریف می شود.

کلانتری علوم انسانی اسلامی را کاری تاسیسی عنوان کرد و افزود: اسلامی سازی علوم انسانی فعلی یک کار "تزئینی" است. در تولید این علم تمام تلاش ها باید معطوف به این باشد که بر اساس جهان بینی حق و با بهره گیری از منابع اصیل اسلامی به تاسیس یک سلسله از دانش ها و علوم مورد نیاز جامعه انسانی دست یابیم.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی، عرف حاکم بر علوم انسانی فعلی را از اصلی ترین مانع در راه تولید علوم اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: شرایط حاکم بر علوم انسانی رایج، راه را بر هرگونه تحول و نوآوری مسدود ساخته است. البته این اختصاص به علوم انسانی هم ندارد، در علوم طبیعی و الهیات، فلسفه و کلان نیز به همین صورت است.

وی با اشاره به تفاوت بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی اظهار داشت: وقتی می گوییم دانش و علم باید بخشی از نیازهای بومی را تأمین کند، منظور نیازهای دینی است. زمانی که حرف از اسلامی سازی به میان می آید به این معناست که باید اصول، مبانی و ارزش هایی که مورد توجه اصیل دین است در علوم انسانی پر رنگ تر دیده شود.

حجت الاسلام کلانتری با تاکید بر اینکه شرایط تولید علوم انسانی اسلامی با دارایی های علمی فعلی امکان پذیر است، تصریح کرد: امروز علاوه بر تولید مقالات و مجلات علمی و پژوهشی متفاوت در این زمینه، به برکت انقلاب اسلامی اندیشمندان جوان و متفکری داریم که قدرت تولید علم در این زمینه را دارند.

وی ادامه داد: دستیابی به علوم انسانی اسلامی کارکوچک، ساده و سطحی نیست که در کوتاه مدت اتفاق بیفتد، بلکه یک انقلاب بزرگ در حوزه دانش است که باور، عزم ملی، تلاش همه جانبه و سخت کوشی متخصصان را می طلبد.

