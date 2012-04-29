به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی روز یکشنبه در همایش حقوق مالکیت صنعتی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، در مورد اهمیت مالکیت صنعتی گفت: پیشرفتهای مالکیت صنعتی یکی از شاخصهای توسعه‌ اقتصادی کشور است و کشورهایی که توسعه‌ بیشتری پیدا کرده‌اند بیشتر به مالکیت صنعتی توجه دارند.

وی در مورد تحول مالکیت صنعتی گفت: در دهه 80 تقریبا از 10 سال قبل ما شاهد تحول چشمگیری در زمینه‌ مالکیت صنعتی بودیم. همچنین در سطح علمی توانسته‌ایم همایشهای مختلفی را برگزار کنیم.

رئیس انجمن حقوق مالکیت صنعتی گفت: در 10 سال اخیر ما شاهد تشکیل کارشناسی ارشد مالکیت فکری در دانشگاههای مختلف بوده‌ایم. در همین دوره ما به کنوانسیونهای بین‌المللی متعددی پیوسته‌ایم. در این زمینه مقالات بسیاری منتشر شده که قبلا این‌گونه نبوده است. حتی کارشناسان و محققین مالکیت فکری بسیار اندک و انگشت‌شمار بودند ولی اکنون اساتید برجسته‌ای در این زمینه داریم.

صفایی در مورد تحول قانون‌گذاری نیز گفت: ابتدا قانون مصوب 1304 بوده است که قانون بسیار ناقصی بوده که قانون 1310 جایگزین این قانون شد. در سال 1337 این آیین‌نامه اصلاح می‌شود و کمبودهای آیین‌نامه 1330 رفع می‌شود. در سال 1338 برای حمایت از مالکیت صنعتی به کنوانسیون پاریس ملحق شده‌ایم و با الحاق این کنوانسیون، نقص و کمبود قانون 1310 بیشتر مشهود شد و ما بیشتر متوجه شدیم که چه کمبودهایی داریم.

صفایی گفت: پذیرش صحیح قاعده کلی قاعده کلی قابل ثبت دانستن اختراعات در کلیه زمینه‌های صنعتی به معنای گسترده آن یکی از نوآوری‌های مالکیت صنعتی بوده است.