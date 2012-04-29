جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اهمیت گرامیداشت مقام رفیع شهدای جهاد علمی کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری جامعه هنری دانشگاههای کشور از نمادی با عنوان آرم شهدای جهاد علمی رونمایی خواهد کرد.

به گفته وی، طراحی نشان شهدای جهاد علمی کشور با هدف نمادسازی راه و یاد آنان طراحی و رونمایی خواهد شد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به مهلت ارائه آثار، خاطر نشان کرد که فراخوان شرکت در این مسابقه طی دو بخش در بهمن و اسفندماه سال گذشته برای تمام دانشگاههای دولتی کشور ارسال و مهلت ارسال اثار تا مردادماه سال جاری تمدید شد.

دارا در ادامه هر چند اعلام کرد که نزدیک به 20 اثر تاکنون به دبیرخانه نشان شهدای جهاد علمی ارسال شده است، گفت: تعطیلات سال نو و به کار بردن ظرافت خاص در طراحی نشان شهدای علمی دو علت عمده استقبال کم از این فراخوان است.

این مقام مسئول در وزارت علوم تاکید کرد که طراحی نشان شهدای جهاد علمی باید در عین سادگی، زیبایی، گویایی، دارای انسجام و قابلیت طراحی در اندازه‌های مختلف همچنین تبدیل شدن به تندیس را هم داشته باشد.

وی با اشاره به هیئت داوری نشان شهدای جهاد علمی گفت: بعد از اتمام زمان ارسال آثار، یک هیئت داوری متشکل از هنرمندان دانشگاهی این آثار را از نظر فنی و تخصصی داوری خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، به 3 اثر برگزیده نشان شهدای جهاد علمی جوایز ارزنده‌ای اهدا و از نفرات چهارم تا دهم نیز تقدیر خواهد شد.

دارا خاطرنشان کرد: این نشانها به تناسب در دانشگاههای کشور نصب می‌شود.