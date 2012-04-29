بیماریهای مغز و اعصاب در کنگره نورولوژی ایران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عسکر قربانی دبیر نوزدهمین کنگره نورولوژی والکتروفیزیولوژی بالینی ایران بروز رسانی اطلاعات علمی متخصصان مغز و اعصاب کشور را هدف اساسی برگزاری کنگره پیش رو دانست و تصریح کرد: با توجه به پیشرفتهای روزافزون علم پزشکی، آشنایی متخصصان کشور با آخرین متدها و روشهای نوین ارائه شده در این حیطه امری لازم و ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: روشهای تشخیصی ام.آر.آی و روشهای نوین درمان داخل رگی از جمله این متدها هستند که طی روزهای برگزاری کنگره به بحث گذارده می شوند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 700 نفر برای شرکت در این کنگره اعلام آمادگی کرده اند، گفت: میهمانانی از کشورهای آلمان، اتریش، فرانسه، امریکا و لبنان در این کنگره حضور دارند.

قربانی در توضیح محورهای موضوعی کنگره ، اظهار کرد: 8 دسته بیماریهای مغز و اعصاب شامل بیماریهای تشنجی، بیماری ام اس، گرفتاریهای عروقی، گرفتاریهای عروقی مغزی، تصویربرداری مغز و نخاع، مشکلات ماهیچه ای و حرکتی، حرکتهای طبیعی مغز و سردردها از جمله موضوعات اساسی مورد بحث در کنگره هستند.

دبیر نوزدهمین کنگره نورولوژی والکتروفیزیولوژی ایران ادامه داد: از 120 مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه کنگره، 80 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود.

به گفته قربانی شرکت در این کنگره برای متخصصان و جراحان مغز و اعصاب 16 امتیاز بازآموزی، برای متخصصان داخلی، کودکان، قلب و عروق و پزشکان عمومی 10 تا 12 امتیاز و برای سایر رشته های وابسته چون فیزیوتراپی و پرستاری با 8 امتیاز بازآموزی همراه است.