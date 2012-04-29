به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، فرشاد علیزاده فرنگی کار وزن 74 کیلوگرم به همراه جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی و حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی فردا از چین راهی فنلاند می شوند.

آخرین مرحله رقابتهای کشتی گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 15 تا 17 اردیبهشت ماه در شهر هلسینکی فنلاند برگزار می شود و فرشاد علیزاده روز 16 اردیبهشت ماه در این رقابتها به میدان می رود تا در صورت فینالیست شدن المپیکی شود.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاکنون شش سهمیه حضور در مسابقات کشتی بازیهای المپیک 2012 لندن را کسب کرده و تنها در وزن 74 کیلوگرم موفق به کسب این سهمیه نشده است.