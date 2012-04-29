به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناسوتی فرد گفت: صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا در سال 90 با بازدهی 50 درصدی به عنوان پر بازده ترین صندوق سرمایه گذاری کشور شناخته شد.

مدیرعامل کارگزاری بورس بهگزین افزود: به استناد گزارش های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، متوسط بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهام در سال 1390 رقم 88/11 درصد بوده که صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا با مدیریت پورتفوی متنوع با میانگین 14 بار گردش طی سال توانست بیش از 4 برابر متوسط بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را داشته باشد.

وی ضمن اشاره به ثبات بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا در دوره های مختلف افزود: بر اساس آمار بازدهی در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و یکساله شاهد هستیم که این صندوق در همه این مقاطع پر بازده ترین صندوق سرمایه گذاری کشور بوده و بر پایه این روند روبه رشد پایدار پیش بینی می کنیم که در سال 91 با لحاظ پارامترهای اقتصادی مانند نرخ ارز، روند تولید داخلی و گردش پورتفوی صندوق، همچنان بازده خوبی برای سرمایه گذاران صندوق داشته باشیم.

وی با توصیه به سرمایه گذاران به نگهداری واحدهای صندوق گفت: همانطور که مدیران بازار سرمایه تاکید می کنند، کسانی که با پول اندک و دانش کم قصد سرمایه گذاری دارند، از طریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام نمایند. شایان ذکر است که این افراد نباید به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت وارد این حوزه شوند چرا که معمولاً سرمایه گذاری ماندگار و طولانی مدت در این صندوق ها با سود مواجه خواهد شد.

ناسوتی فرد ابراز امیدواری کرد که بازار سرمایه کشور در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بتواند با بازده مناسب و ایجاد ابزارهای جدید در جذب سرمایه های خرد، فعال تر عمل نموده و عاملی برای پیشگیری از گرایش نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیر مولد شود.