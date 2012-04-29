به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده با بیان این جمله افزود: هواداران ما به هیچ عنوان نگران تغییر و تحولاتی که عنوان می‌شود در باشگاه رخ خواهد داد، نباشد و بدون توجه به این اخبار و حواشی روز چهارشنبه به ورزشگاه آمده و رکورد تعداد تماشاگران لیگ قهرمانان آسیا را بشکنند.

وی با طرح این مدعا که استقلال با داشتن بیشترین تعداد تماشاگر در مسابقه با جوبیلوایواتای ژاپن در فینال مسابقات جام باشگاه‌های آسیا رکوردار داشتن بیشترین تماشاگر است، عنوان کرد: استقلال هنوز رکورددار بیشترین تماشاگر در مسابقات آسیایی است و از تماشاگران می‌خواهم این رکورد را بهبود بخشیده و ورزشگاه آزادی را لبریز از تماشاگر کنند.

فتح الله زاده به لزوم برتری استقلال مقابل الریان قطر اشاره کرد و اینکه اگر آبی پوشان در این مسابقه به پیروزی نرسند با مشکل مواجه خواهند شد.

مدیرعامل باشگاه استقلال که با برنامه ورزش از نگاه دو گفتگو می‌کرد، هرگونه اختلاف نظر و سلیقه با رسولی‌نژاد رئیس و دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال را رد کرد و گفت: من با آقای رسولی‌نژاد اختلاف نظر ندارم و با ایشان نیز به مانند دیگر اعضای هیئت مدیره دوست و رفیق هستم. البته شاید بین ما اختلاف سلیقه‌هایی باشد که آنهم امری طبیعی است.

وی این نوید را به هواداران استقلال داد که آبی پوشان در فصل 92 - 91 تیمی قدرتمند از فصل جاری خواهند داشت و گفت: شنبه شب نشست هیئت مدیره باشگاه برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت مدیره هم‌قسم شدند که تیمی خوب و با آبرو را برای فصل آینده تدارک ببینیم.

فتح الله زاده خاطر نشان کرد: قطعا تیم فعلی باشگاه استقلال حفظ خواهد شد و به ترکیب بازیکنانی که در اختیار آقای مظلومی است چند بازیکن خوب اضافه می‌شوند. ما اگر در مسابقات لیگ قهرمان آسیا بتوانیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنیم، تیمی قدرتمند را روانه میدان می‌کنیم که بتوانیم بازهم قهرمان آسیا شویم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص ندادن فرصت کافی به مدیران برای اداره باشگاه‌ها گفت: من چون مدیرعامل باشگاه استقلال هستم اگر در این رابطه اظهارنظر کنم ممکن است این شائبه را به وجود بیاورد که می‌خواهم از کار خودم دفاع کنم. من حتی زمانی که مدیرعامل باشگاه استقلال نبودم نیز از ضعیف‌ترین مدیر باشگاه حمایت کرده و عنوان کرده‌ام که این مدیر حداقل باید سه سال کار کند تا باشگاه را موفق کند.

وی در خصوص اینکه آیا در پایان فصل از باشگاه استقلال خواهد رفت، گفت: تا آخر فصل صبر کنید. فعلا باید همه تلاش کنیم تا استقلال از سد الریان قطر بگذرد.