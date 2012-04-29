به گزارش خبرنگار مهر، ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان که به تهران سفر کرده است امروز یکشنبه پس از ملاقات با علی اکبر صالحی در نشست مطبوعاتی مشترک با وی حضور یافت.

صالحی در این کنفرانس مطبوعاتی روابط ایران و ارمنستان را از لحاظ سیاسی در بهترین شرایط عنوان کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی دو کشور در چند ماه آتی در ایروان برگزار خواهد شد.

وی به سفر چندی قبل احمدی نژاد رئیس جمهور به ارمنستان اشاره کرد و گفت: در این سفر تفاهمنامه های متعددی امضا شد و در زمینه احداث سد، انتقال برق، فرآورده های نفتی، گاز و ... مباحثی مطرح شد که در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان مروری به تفاهمنامه ها داشتیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت تحولات منطقه ای، اظهار داشت: در این دیدار همچنین این تحولات را مورد رایزنی قرار دادیم، اشتراکات فراوانی در مواضع سیاسی دو کشور وجود دارد و ما در رایزنی مستمر هستیم.

صالحی به مناقشه قره باغ پرداخت و گفت: ما بر مواضع همیشگی خود مبنی بر حل مسالمت آمیز این موضوع اصرار داریم و آن را اعلام کردیم و ما به دنبال امنیت و ثبات منطقه هستیم و منافع ملی خود را درامنیت منطقه جستجو می کنیم.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران هر آنچه را در توان دارد در جهت نزدیک کردن کشورهای همسایه به هم انجام می دهد و ما برای رفع سوء تفاهم موجود اعلام کرده ایم تا قدمی را برداریم.

در این کنفرانس مطبوعاتی نعلبندیان نیز با بیان اینکه سفر اخیرش ششمین سفر وی به تهران در سه سال گذشته است، گفت: انتظار می رود در ماه ژوئن کمیسیون اقتصادی دو کشور در ایروان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات ایران و ارمنستان هم اکنون 325 میلیون دلار است اما پتانسیل زیادی برای چند برابر شدن مبادلات وجود دارد، گفت: پروژه های مختلفی را در زمینه های علمی، صنعتی و آموزشی و فرهنگی بین دو کشور داریم.

نعلبندیان با اشاره به موضوع هسته ای ایران نیز گفت: سیگنال های مثبتی در رابطه با حل این موضوع وجود دارد و امیدواریم این سیگنال ها حفظ شود.