علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب افزود: در سال 88 قرار بود دو هزار و 500 میلیارد تومان در قالب سهام برای همسان سازی حقوق به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود درحالی که متاسفانه تا کنون این امر محقق نشده است.

وی در مورد پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی، تاکید کرد: بدهی تامین اجتماعی مربوط به سالهای قبل است و با توجه به عدم تسویه شدن آن هر سال به مبلغ آن اضافه شده بود که در نهایت در ابتدای سال دولت با پرداخت 35 هزار میلیارد تومان در قالب سهام شرکتها و چند بانک بدهی خود را به این سازمان تسویه کرد.

رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی گفت: در شرایطی که بدهی دولت پرداخت شده و مبلغ همسان سازی نیز در مقایسه با بدهی های دولت بسیار اندک است به همین دلیل درخواست می کنیم که هرچه سریعتر نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اقدام شود.

به گفته خبازها، در حال حاضر بیش از 70 درصد بازنشستگان حداقل مستمری را دریافت می کنند و زندگی سختی را می گذرانند به همین دلیل امیداریم به اجرای قانون همسان سازی چاره ای برای این افراد اندیشیده شود.

وی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز گفت: هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده اما امیدواریم میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای آنان در نظر گرفته شود.



