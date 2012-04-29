به گزارش خبرنگار مهر در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با اشاره به کیفرخواست یکی دیگر از متهمان گفت: "ع، ر" متولد 1346 سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره 136 ال سی بانک صادرات گروه ملی فولاد ، اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان از آقای "س ، ک" است.



وی ادامه داد: آقای "س، ک" در بازجویی ها گفته است که مبلغ رشوه را طی 6 مرحله به متهم داده است. برای این متهم نیز درخواست اشد مجازات دارم.

در ادامه "ع، ر" در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می دهم اتهام اول را قبول ندارم در مورد اتهام دوم هم جرم را می پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای " الف، ک" که در مورد من گفته 2 ال سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال سی های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت. فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم.



متهم افزود: اطلاعی از ال سی ها نداشتم ما از اسناد حسابداری ال سی چیزی نداریم. هیچ چیز در سیستم ثبت نمی شد. چگونه باید این موضوع را می فهمیدیم. اگر 700 سال دیگر نیز فرصت می دادند تا بررسی کنیم باز هم نمی فهمیدیم که این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی گفت: نفر دیگری در کشور برای این اتفاق پیدا نمی شود که با این حرفه ای گری این کار را انجام دهد. من دوازدهم مرداد سال 90 از ماجرا باخبر شدم و به مافوقم موضوع را اطلاع دادم. چون در سیستم حسابداری و فیزیکی شعبه اسنادی نبوده است بازرسی ها انجام می شد اما این موضوع کشف نمی شد. کشف آن نیز کار خدا بوده است.

سرپرست سابق شعبه 6 بان صادرات اهواز در ادامه دفاعیاتش گفت: امکان نداشت فردی بدون اجازه از محل کار خارج شود. آقای "س.ک" به بهانه های مختلف مرخصی می گرفت و به تهران می آمد.

او در مورد اتهام دومش گفت: در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابرجرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و 500 هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم. "س.ک" می گفت آقای "ر" از عملکرد ما راضی بوده و این پول را داده است. در مورد 30 میلیون باقی مانده نیز باید بگوییم امانت در دست من بود. اگر آن را برای خودم می دیدم خرجش می کردم.

وی از قاضی تقاضای عفو کرد و گفت: از 23 مرداد سال گذشته بازداشت هستم مرا مورد عفو قرا دهید. رد مال را نیز انجام و پول ها را واگذار کرده ام.

در ادامه قاضی از متهم در خصوص شعبه های تحت سرپرستی اش پرسد که متهم گفت: 11 شعبه تحت سرپرستی من بود.

قاضی از متهم پرسید که همه را همانطور اداره می کردی که متهم در پاسخ گفت: تا پایان 89 شماره های ال. سی ها به صورت سیستماتیک نبود. اعتبار 308 میلیارد ریالی قانونی برای شعبه گشایش شد.

پس از چند روز آقای "س.ک" گفت:سفته این مبلغ را به مه آفرید داده است که او امضا کند اما تاکنون پس نداده است. این موضوع را سریع به مدیرانم اطلاع دادم.