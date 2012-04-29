حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه گروه مطالعاتی و پژوهشی توضیح داد: 500 نفر از جوانان دختر و پسر در قالب 50 گروه مطالعاتی به مدت سه ماه به مطالعه و تحقیق و بررسی پیرامون زیارت و آداب میزبانی در مساجد مشهد مشغول بودند.

وی با بیان اینکه بیش از 50 مقاله پایانی توسط اعضای گروه ها تدوین و به امور مساجد تحویل داده شده است، افزود: مراسم اختتامیه و تجلیل از گروه های برتر طرح مطالعاتی و پژوهشی مساجد در فرهنگ سرای زیارت برگزار خواهد شد.

رحمتی یادآور شد: در مراسم اختتامیه این طرح از اساتید، مسئولین گروه ها و ائمه جماعات مساجد فعال نیز تجلیل خواهد شد.