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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

13 اردیبهشت ماه/

طرح های برتر پژوهشگران مساجد مشهد تقدیر می‌شوند

طرح های برتر پژوهشگران مساجد مشهد تقدیر می‌شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از طرح های مطالعاتی برتر جوانان پژوهشگر مساجد ، 13 اردیبهشت ماه در مشهد خبر داد.

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه گروه مطالعاتی و پژوهشی توضیح داد: 500 نفر از جوانان دختر و پسر در قالب 50 گروه مطالعاتی به مدت سه ماه به مطالعه و تحقیق و بررسی پیرامون زیارت و آداب میزبانی در مساجد مشهد مشغول بودند.

وی با بیان اینکه  بیش از 50 مقاله پایانی توسط اعضای گروه ها تدوین و به امور مساجد تحویل داده شده است، افزود: مراسم اختتامیه و تجلیل از گروه های برتر طرح مطالعاتی و پژوهشی مساجد در فرهنگ سرای زیارت برگزار خواهد شد.

رحمتی یادآور شد: در مراسم اختتامیه این طرح از اساتید، مسئولین گروه ها و ائمه جماعات مساجد فعال نیز تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 1588379

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