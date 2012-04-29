حسن امجدی‌مقدم تهیه‌کننده فیلم سینمایی "روئیدن در باد" درباره زمان اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که مضمون این فیلم سینمایی در ارتباط با نوجوان است ترجیح می‌دهم نمایش فیلم زمان آغاز مدارس باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم مهرماه "روئیدن در باد" اکران کنیم.

وی ادامه داد: طبق توافقاتی که با آموزش و پرورش انجام شده قرار است در زمان اکران از پتانسیل حضور نوجوانان به درستی استفاده شود. احتمالا پخش این فیلم سینمایی نیز برعهده حوزه هنری خواهد بود.

امجدی مقدم درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: در حال بررسی برای آغاز یک پروژه سینمایی هستم. دو کار درباره دفاع مقدس و یک فیلم اجتماعی را در دست دارم که احتمالا به زودی یکی از این سه کار را کلید می‌زنم.

امید زندگانی، گوهر خیراندیش، حسین عابدینی، یلدا قشقایی، ذبیح افشار،‌ قاسم سیدسیاح بازیگران این فیلم سینمایی هستند."روئیدن در باد" نوشته و کارگردانی رهبر قنبری است و داستان پسر 14 ساله‌ای را روایت می‌کند که مجبور است امتحانات سراسری‌اش را در مسیر کوچ ایل از قشلاق به ییلاق بگذراند که با سختی‌ها و مشقات فراوانی مواجه است.



این فیلم در جشنواره سی‌ام فیلم فجر نمایش داده شد.

