به گزارش خبرنگار مهر، ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان که به تهران سفر کرده است در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی اکبر صالحی همتای ایرانیش در پاسخ به سئوالی در رابطه با برنامه هسته ای ایران گفت: ایران حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را دارد.

وی در رابطه با طرح کوفی عنان و تلاش برخی طرف ها برای به شکست کشاندن این طرح با ارسال سلاح برای مخالفان این کشور نیز گفت: ما طرفدار طرح کوفی عنان هستیم و از جامعه بین المللی حمایت می کنیم و امیدواریم راه حلی برای خروج سوریه از وضع فعلی پیدا شود.

نعلبندیان در رابطه با مناقشه قره باغ نیز گفت: این مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان نیست بلکه بین قره باغ کوهستانی با آذربایجان است و در چند روز گذشته بنده ملاقات هایی داشته ام و طرف آذربایجانی نیز دیدارهایی را داشته است اما تبلیغاتی از طرف آذربایجان صورت می گیرد که به نفع راه حل این مناقشه نیست.

وزیر امور خارجه ارمنستان تاکید کرد: ما همیشه از پیشنهادات برای حل این مناقشه استقبال کرده ایم اما طرف آذری همواره امتناع کرده است و امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد.