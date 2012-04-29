اسدالله بادامچیان رئیس فراکسیون و قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه آیا جبهه پیروان خط امام و رهبری و حزب موتلقه اسلامی از نامزدی علی لاریجانی برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس نهم حمایت می کند ، گفت: مجلس نهم باید تشکیل شود تا نمایندگان خود درباره انتخاب رئیس مجلس تصمیم گیری کند و نباید مباحث زودرس انتخاب رئیس مجلس از هم اکنون رسانه ای شود.

وی گفت: با انتخابات دور دوم آرایش کلی مجلس مشخص می شود و هنوز انتخابات مرحله دوم برگزار نشده است به همین جهت الان با مطرح کردن این مباحث به جایی نمی رسیم.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: پس از انتخابات دور دوم، جبهه پیروان خط امام و رهبری نظر خود را درباره رئیس مجلس نهم به اعضا و نمایندگان مورد حمایت خود اعلام می کند اما در حال حاضر به صلاح نیست به این مسائل بپردازیم.

بادامچیان معتقد است، آنهایی که از الان موضوع انتخاب رئیس مجلس و دفاع از نامزد مورد حمایت خود را مطرح کردند سودی نبردند.