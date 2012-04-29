بانوی لرستانی کارگر نمونه کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که به مناسبت روز کارگر در تهران برگزار شد، این بانوی کارگر نمونه لرستانی از دست رییس جمهوری لوح تقدیر دریافت کرد.

سمانه کلانتری که دارای مدرک لیسانس صنایع است در شرکت داروسازی خُرمان لرستان مشغول به کار است که به خاطر کاهش زمان تولید، افزایش ظرفیت تولید، افزایش سود فروش داخلی ناشی از فروش محصول و صرفه جویی به عنوان کارگر نمونه استان لرستان در سال 1390 شناخته شده است.

این بانوی لرستانی یکی از یازده کارگر نمونه سال 1390 کشور شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

این در حالیست که سال گذشته نیز یکی از کارگران نمونه کشور از استان لرستان بوده است.