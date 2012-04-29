نصیرشلال مدال طلای یکضرب دسته 105 کیلوگرم را برگردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نصیرشلال صبح امروز یکشنبه در حالی برای اولین حرکت خود روی تخته آمد که 9 وزنه بردار از 11 وزنه بردار گروه A هر 3 حرکت خود را انجام داده بودند و رقابت اصلی در این وزن میان او و روسلان نورودینوف از ازبکستان بود.

حریف نواب نصیرشلال کار خود را با انتخاب وزنه 180 شروع کرد، اما نواب در اولین حرکت خود نتوانست وزنه 183 را بالای سر ببرد. به همین خاطر انتخاب بعدی کادر فنی برای وزنه بردار کشورمان همان 183 بود که این بار نصیرشلال به راحتی وزنه را بالای سر نگه داشت.

نورودینوف در حرکت دوم خود پشت وزنه 184 قرار گرفت، که این بار نیز در مهار وزنه درخواستی موفق عمل کرد. بعد از این حرکت کوروش باقری، درخواست وزنه 187 را برای نواب نصیرشلال کرد، اما وزنه بردار ازبک هم برای سومین حرکت خود همین وزنه را انتخاب کرد تا با توجه به وزن کمتر بدنش از شانس بیشتری برای کسب مدال طلا برخوردار باشد.

البته کار به اختلاف وزن نرسید چراکه نواب نصیرشلال وزنه 187 کیلوگرمی را بالای سر خود نگه داشت و سه چراغ سفید از داوران گرفت اما نورودینوف با سه چراغ قرمز، به نشانه ناموفق بودن در مهار وزنه 187، به کار خود پایان داد. به این ترتیب نواب نصیرشلال مدال طلای حرکت یکضرب دسته 105 کیلوگرم را از آن خورد.

اما اتفاق مهم رقابتهای گروه A دسته 105 کیلوگرم اوت کردن وزنه بردار کشور کره جنوبی بود. چول مین کیم که در مسابقات جهانی پاریس با مهار وزنه های 172 در یکضرب و 224 در دوضرب، به مقام هفتم رسیده بود، در کشور خودش و در مسابقات قهرمانی آسیا، 3 بار متوالی در مهار وزنه 170 کیلویی ناموفق عمل کرد و از گردونه رقابتها کنار رفت. با اوت کردن وزنه بردار کره ای شانس قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در چهل و سومین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا دوچندان شد.

رقابتهای دوضرب دسته 105 کیلوگرم تا دقایقی دیگر آغاز می شود و کادر فنی برای نخستین حرکت نواب نصیرشلال وزنه 225 را انتخاب کرده است.