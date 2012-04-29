50 عنوان کتاب در بحث شهدا و دفاع مقدس در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ غلامحسین غیب پرور ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم دومین معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس یادآور شد: سال گذشته در چنین ایامی کنگره بزرگ 14 هزار 600 شهید استان فارس در حال برگزاری بود که برنامه ها و دستور کارهای مختلفی همچنان در حال اجراست.

وی یادآور شد: در این ایام باشکوه بزرگترین کنگره شهدا در استان فارس برگزار شد که به گفته تمامی مسئولان و مراجع تقلید کاری بسیار بزرگ انجام شده بود.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه شهدا به عنوان چراغ راه باید مورد توجه باشند، گفت: باید نقش شهدا در ایجاد و توسعه نشاط و شادابی را در جامعه باور و توسعه دهیم.

سردار غیب پرور تصریح کرد: طی یک سال گذشته کنگره های مختلفی در استان فارس برگزار شده بود که مهمترین بحث در این میان حضور گسترده مردم و خانواده های شهدا و ایثارگران است.

وی افزود: بحث و توسعه روحیه بسیج و شهادت به یک ارگان ختم نمی شود بلکه تمامی دستگاه های مختلف فرهنگی باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.