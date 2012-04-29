اکسپو خوشنویسی "قاف قلم" در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا پرورش اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند، مسئولان حوزه هنری در استان فارس تصمیم گرفتند با برپایی اکسپوی قاف قلم حمایت ویژه ای از هنرمندان خوشنویس شیرازی انجام دهند.

وی تصریح کرد: هنر خوشنویسی از اصیل ترین هنرهای ایرانی اسلامی است که جایگاه ویژه ای در بین هنرهای تجسمی دارد.

رئیس حوزه هنری استان فارس عنوان کرد: در این اکسپو 200 اثر از 25 هنرمند خوشنویس شیرازی در معرض نمایش عموم گذاشته می شود.

نصب آئینه های محدب در نقاط کور معابر شهری شیراز

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از نصب آئینه های محدب درنقاط کور و حادثه خیز معابر شهری برای اولین بار در کشور خبر داد.

علی مصلی نژاد با بیان اینکه ایمن سازی بلوارها و معابر در راستای پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ سلامت شهروندان به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار دارد، افزود: در نقاط حادثه خیز و برخی از معابر شهری که دید کافی در نقاط اتصال دو خیابان و یا پیچ وجود نداد نصب آئینه های محدب به راننده کمک می کند تا با دید بهتر تصمیم گیری کرده و احتمال وقوع تصادف یا برخورد با موانع و عابران پیاده کاهش یابد.

وی اضافه کرد: در پیچهای خطرناک کنارگذرهای رودخانه خشک شیراز به عنوان اولین گام آئینه های محدب نصب و به تدریج بر اساس برنامه، نقاط کور و حادثه خیز معابر شهری در شش ماه نخست سال جاری تجهیز و ایمن سازی می شوند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اینکه به زودی گاردریل رنگی نیز با هدف افزایش ضریب ایمنی در بلوار جمهوری اسلامی نصب می شود، گفت: ایمن سازی در بلوارها و معابر پرتردد ویژه بوار چمران شامل نصب گاردریل، سرعت گیر و چراغ چشمک زن انجام شده و در سال جاری نیز برای افزایش ضریب ایمنی گاردریل رنگی در بلوار جمهوری اسلامی نصب می شود.