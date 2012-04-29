به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کرمان گفت: این فرضیه الهی باید به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

نجار احیا امر به معروف و نهی از منکر را یک حرکت عظیم و چند وجهی دانست و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باعث رفع بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌ها می شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم استفاده از کالاهای ملی توسط مردم بیان داشت: بازاریان نیز باید از خرید کالاهای خارجی خودداری کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: استفاده از کالاهای تولید داخل کشور می تواند نقش مهمی در ارتقاء اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تحقق این امر نیازمند عزم همگانی است، بیان داشت: مسئولان ادارات نیز با استفاده از کالاهای داخلی در محیط کاری خود می توانند در ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ملی نقش به سزایی داشته باشند.