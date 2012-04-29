به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از راهیابی آثار سه عکاس جوان نیشابوری به به دوازدهمین دو سالانه عکس ایران خبر داد.

حسین محروقی اظهار داشت: آثار سه عکاس جوان نیشابوری به عنوان نمایندگان دفتر انجمن سینمای جوان تنها شهرستان ایران در میان 108 عکس راه یافته به دوازدهمین دو سالانه عکس ایران قرار گرفت که باعث شگفتی و مباهات همه شده است.

وی گفت: جواد نادر، یاسر مهربانی و حمیدرضا هلالی عکاسان جوان نیشابوری هستند که دارای سوابق خوبی در حوزه عکسی هستند و هر کدام یک اثر در این جشنواره دارند.

نمایشگاه "کتیبه" در نیشابور برپا شد

مسئول نگارخانه کمال‌الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سفالینه "کتیبه" در این نگارخانه خبر داد.

حمیدرضا آتشی اظهارکرد: این نمایشگاه از آثار فهیمه ایزدمنش، سفالگر نیشابوری، بر پا شده و در آن 40 نوع بشقاب سفالی که با گواش بر روی آن طرح‌های قرن چهارم و پنجم کتیبه‌های نیشابور نقاشی شده به نمایش گذاشته شده است.

واحدهای صنفی قهوه‌خانه متخلف در نیشابور پلمپ شد

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: طرح بازید از واحدهای صنفی و قهوه‌خانه‌ها در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد و تعداد 10 واحد صنفی قهوه‌خانه متخلف پلمپ شدند.

محمدحسن امیری اظهارکرد: با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و متعادل بودن هوا و همچنین قرار گرفتن تعداد زیادی از قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌های سنتی در تفرجگاه‌ها و مناطق ییلاقی شهرستان از جمله جاده باغرود و جاده بوژان، این موضوع سبب شده است تا تعدادی از افراد فرصت‌طلب، موجبات نارضایتی برای شهروندان را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: برای فراهم کردن محیطی امن برای شهروندان این موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و اماکن قرار گرفت.

یک شکارچی غیرمجاز در نیشابور دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گفت: یک نفر شکارچی غیر مجاز به‌همراه یک قبضه اسلحه و مهمات قاچاق و دیگر ملزومات شکار در این شهرستان دستگیر شد.

عباس زندیه اظهارکرد: این فرد متخلف در پناهگاه حیات وحش حیدری بخش سرولایت نیشابور توسط مأموران یگان حفاظت این شهرستان دستگیر و پس از معرفی به دادگاه روانه زندان شد.