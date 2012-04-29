به گزارش خبرنگارمهر، دکتر کاظم جلالی، صبح روز یکشنبه در جمع مردم میامی در مسجد جامع این شهرگفت:امروز میامی باید هرچه سریعتر توسعه پیدا کرده واین شهرستان نیازمند توجه بیشتری می باشد.

شهرستان میامی دارای 4 بخش می شود



مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست خود با معاون سیاسی استاندار سمنان پیرامون شهرستان میامی اظهار داشت: آنچه که پیشنهاد بنده بود و قبلا هم با استاندار صحبت شده و موافق ایشان را هم گرفته بودیم این بود که شهرستان میامی دارای 4 بخش شود، بخش مرکزی، بخش فرومد و دو بخش هم درمنطقه کالپوش.

وی با اشاره به اینکه در کنار میامی، بخش ها و شهر هایی نیز ایجاد خواهد شد، افزود: برای شهر شدن برخی کلاته های شرقی میامی و مناطق دیگری چون حسین آباد کالپوش باید بررسی شود.

جلالی گفت: وزارت کشور با توجه به نزدیک بودن انتخابات در برخی از حوزه ها در خصوص ارتقاء برخی از مناطق فعلا وارد نمی شود و امیدواریم بعد از انتخابات و شروع به کار مجلس دهم این کار به سرانجام برسد.

دولت در بودجه 91 اعتبارات لازم جهت شهرستان های میامی و آرادان را ندیده است



نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود ضمن تاکید بر اینکه باید توجه بیشتری به شهرستان تازه تاسیس میامی شود، اظهار داشت: به خاطر اینکه شهرستان شدن، میامی و آرادان دیر اعلام شد، دولت برای این دو شهرستان در بودجه 91 اعتبارات لازم را ندیده و این اشتباهی بود که در دولت انجام شد و بنده هم در حال پیگیری جهت رفع این مشکل هستم.

جلالی با توجه به تلاش مجلس جهت رفع این مشکل، گفت: ما توان خود را گذاشته ایم که این مشکل را در مجلس حل کنیم که البته کار سختی است وتاکنون هم علی رغم پی گیریها ،انجام نشد ولی استاندار وعده دادند که از اعتبارات مجموعه استان این بخش را به جایی برسانند که شهرستانهای جدید ما دچار عقب ماندگی وافت یک ساله دربودجه نباشند.

اولویت جذب نیرو در هر شهر باید با افراد بومی باشد



عضو کمیته اجرایی و شورای بین المجالس اسلامی، در خصوص ساماندهی ادارات در میامی اظهار داشت: تشکیلات اداری شهرستان میامی باید به سرعت شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اولویت جذب نیرو در هر شهر باید با افراد بومی باشد، گفت: مسئولین شهرستان باید بومی باشند.

جلالی ضمن تاکید بر اینکه، عدم حضور مسئولان در شهرستان میامی یک مشکل است و حتما جهت رفع این مشکل باید پی گیری شود گفت: جهت رفع این معظل با مسئولان ارشد استان خصوصا استاندار نیز صبت خواهیم کرد.

وی، بومی گزینی در شهرستان میامی را ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه شهرستان میامی تعداد زیادی جوانان تحصیل کرده را در خود جای داده است معنی ندارد که ما از جای دیگر مسئولی را انتقال دهیم تا به میامی بیاید و مشغول به کار شود و این کار درستی نیست.

راه اندازی دانشگاه های ویژه پسران و دختران در میامی و بسطام



رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با پارلمان اروپا، از انجام گفتگو با وزیر علوم در خصوص راه اندازی دانشگاه های ویژه دختران و پسران در میامی و بسطام خبر داد و اظهار داشت: دکتر دانشجو وزیر علوم با توجه به آمادگی ما جهت راه اندازی این دانشگاه ها قول پیگیری و مساعدت دادند.

جلالی به بحث شهرستان شدن بسطام نیز اشاره داشت و گفت: شهرستان شدن بسطام به طور جدی پیگیری می شود.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه شهرستان های شاهرود و میامی در تقسیمات کشوری عقب هستند، اظهار داشت: با خط شکنی که میامی با شهرستان شدنش داشت امیدواریم بسطام هم به حق قانونی خود برسد.

